В Раде рассказали об уличающих в коррупции пленках с главой офиса Зеленского

Нардеп Скороход: На пленках Миндича запечатлена вся верхушка украинской власти

На уличающих в коррупции пленках с участием бизнесмена Тимура Миндича запечатлена вся верхушка украинской власти, в том числе глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» рассказала депутат Верховной Рады Анна Скороход.

«Все там. Вы себе не представляете этот сборник, Клондайк, как говорится. Там все сферы власти, все правоохранительные органы», — заявила нардеп.

Она выразила уверенность, что если Зеленский не отправит Ермака в отставку, то антикоррупционные органы опубликуют новую серию пленок с участием высокопоставленных украинских чиновников.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что из-за коррупционного скандала Ермак не вернется на Украину в запланированные сроки.