Зеленский отказался увольнять Ермака по требованию депутатов своей партии

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала. Об этом сообщил нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что заседание членов партии «Слуга народа» закончилось, и Ермак остается на своем посту.

«В президиуме сидели Ермак и [руководитель фракции «Слуга народа» Давид] Арахамия. Никто ни в кого не плевался (публично). Два депутата подняли вопрос, что Ермак должен уйти. Один из таких вопросов задала Марьяна Безуглая», — отметил Гончаренко.

По его информации, на это Зеленский ответил нардепу в грубой форме, что не собирается увольнять Ермака. «Потом сказал, что никто никуда не уходит, у нас сложные впереди переговоры, потому работаем. На этом и разошлись», — резюмировал Гончаренко.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала, что на уличающих в коррупции пленках с участием бизнесмена Тимура Миндича запечатлена вся верхушка украинской власти, в том числе Ермак.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал незаконными действия главы офиса Зеленского. Политик добавил, что НАБУ имеет право возбудить уголовное дело против Ермака в ответ на его неправомерные попытки оказать давление на антикоррупционные органы.