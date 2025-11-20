Экс-премьер Украины назвал незаконными действия главы офиса Зеленского

Азаров: Глава ОП Ермак дал СБУ приказ о задержании следователей НАБУ

Приказ спецслужбам о задержании следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) отдал глава офиса украинского президента (ОП) Владимира Зеленского Андрей Ермак. Незаконными действия Ермака в интервью РИА Новости назвал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Сейчас из тех записей на пленках, которые предъявило Национальное антикоррупционное бюро, ясно, что он давал команды председателю службы безопасности, генеральному прокурору и другим силовикам задерживать следователей НАБУ, произвести у них обыски», — заявил экс-премьер.

Он добавил, что НАБУ имеет право возбудить уголовное дело против Ермака в ответ на его неправомерные попытки оказать давление на антикоррупционные органы.

Ранее Азаров предположил, что раскрытие коррупционной схемы в стране во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем грозит отставкой президента страны Владимира Зеленского. По его словам, репутационные потери главы государства «будут громадными».