На Украине предрекли отставку правительства

Экс-премьер Азаров: Правительство Украины могут отправить в отставку 20 ноября

Бывший премьер Украины Николай Азаров предположил, что отставка украинского правительства может произойти в четверг, 20 ноября. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

По его словам, уже зарегистрировано несколько постановлений о роспуске кабмина, в связи с чем власти вынуждены поставить этот вопрос на голосование. Азаров допустил, что правительство отправят в отставку.

Ранее Николай Азаров предположил, что раскрытие коррупционной схемы в стране во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем грозит отставкой президента страны Владимира Зеленского. По его словам, репутационные потери главы государства станут громадными. «Так что для него ничем хорошим это закончиться не может», — отметил он.

Как заявила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход, на Украине появится временное правительство для заключения мирного соглашения с Россией.