На Украине предрекли появление временного правительства для заключения мира

Депутат Рады Скороход: На Украине возникнет временное правительство
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине появится временное правительство для заключения мирного соглашения с Россией. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход, передает «Страна.ua».

«Далее мы увидим условия мирного переговорного процесса, дальше у нас будет временное правительство, (...) которое подготовит страну к выборам, проведет переговорный процесс, подпишет мировое соглашение», — заявила депутат.

По ее словам, увольнение главы офиса президента Андрея Ермака является вопросом «самосохранения [президента страны Владимира] Зеленского».

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Андрей Ермак из-за коррупционного скандала не вернется на Украину в запланированные сроки.

