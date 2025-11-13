На Украине предрекли отставку Зеленского

Экс-премьер Азаров: Коррупционный скандал на Украине грозит отставкой Зеленского

Бывший премьер Украины Николай Азаров предположил, к чему приведет раскрытие коррупционной схемы в стране во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Его слова приводит ТАСС.

Азаров заявил, что коррупционный скандал на Украине грозит отставкой президента страны Владимира Зеленского. По его словам, репутационные потери главы государства станут громадными. «Так что для него ничем хорошим это закончиться не может», — отметил он.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

