Стало известно об открытом бунте во фракции Зеленского

Нардепы от «Слуги народа» потребовали уволить всех причастных к делу Миндича
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Необходимо уволить всех причастных к коррупционному скандалу на Украине. Такое требование выдвинули депутаты Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа», оно опубликовано нардепом Никитой Потураевым в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Всех без исключения фигурантов антикоррупционного расследования НАБУ и САП "О деятельности преступной группы под руководством Тимура Миндича" немедленно уволить», — сказано в публикации.

В заявлении сказано о необходимости полной поддержки деятельности НАБУ и САП всеми органами государственной власти Украины. Потураев не уточнил фамилии тех, кто выступил инициатором создания этого обращения.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы в секторе энергетики. В расследовании фигурируют два бывших министра Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

19 ноября депутаты Рады высказались в поддержку увольнения Галущенко и Гринчук с занимаемых ими должностей.

