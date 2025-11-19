Гончаренко: Рада уволила министра энергетики Гринчук

Верховная Рада Украины уволила министра энергетики республики Светлану Гринчук на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Рада уволила министра энергетики Гринчук с должности», — написал нардеп.

По его словам, за решение проголосовали 315 депутатов.

Издание Le Figaro ранее писало, что президент Украины Владимир Зеленский оказался один на один с опасными последствиями коррупционного скандала, что стало для него кошмаром.