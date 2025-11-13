Интернет и СМИ
00:25, 13 ноября 2025

Стало известно о возможной войне Зеленского с антикоррупционными ведомствами

The Spectator: Окружение Зеленского находится на грани войны с НАБУ и САП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинские антикоррупционные ведомства и ближний круг президента Украины Владимира Зеленского находятся на грани «полномасштабной войны». Об этом написал журнал The Spectator.

По мнению журналистов, конфликт грозит неприглядными и серьезными последствиями. Издание утверждает, что Служба безопасности Украины (СБУ) предана Зеленскому. При этом Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САПО) пользуются поддержкой США и европейских государств.

«Пятнадцатимесячное расследование НАБУ... вероятно, будет иметь серьезные последствия для политического будущего Зеленского», — отмечается в публикации.

Ранее НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

