Украине предсказали военный переворот из-за коррупционного скандала

Spectator: Украинские националисты могут пойти на военный переворот

Издание The Spectator предсказало Украине военный переворот из-за коррупционного скандала. Авторы публикации обратили внимание на заявления националистов на фоне сложившейся ситуации.

«Это пугающе похоже на оправдание военного переворота», — отмечается в материале.

Журналисты назвали националистов опаснейшими противниками президента Украины Владимира Зеленского и выразили мнение, что они способны взять на себя руководство страной в случае краха действующей власти.

Авторы статьи указали, что политические потрясения и гражданская война являются основными рисками для Зеленского в преддверии тяжелейшей для страны зимы за весь конфликт.

Ранее издание писало, что украинские антикоррупционные ведомства и ближний круг президента Украины находятся на грани «полномасштабной войны».