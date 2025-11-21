Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 21 ноября 2025Мир

Украине предсказали военный переворот из-за коррупционного скандала

Spectator: Украинские националисты могут пойти на военный переворот
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Издание The Spectator предсказало Украине военный переворот из-за коррупционного скандала. Авторы публикации обратили внимание на заявления националистов на фоне сложившейся ситуации.

«Это пугающе похоже на оправдание военного переворота», — отмечается в материале.

Журналисты назвали националистов опаснейшими противниками президента Украины Владимира Зеленского и выразили мнение, что они способны взять на себя руководство страной в случае краха действующей власти.

Авторы статьи указали, что политические потрясения и гражданская война являются основными рисками для Зеленского в преддверии тяжелейшей для страны зимы за весь конфликт.

Ранее издание писало, что украинские антикоррупционные ведомства и ближний круг президента Украины находятся на грани «полномасштабной войны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

    Канцлер Германии обсудил с Трампом американский план по Украине

    Политолог рассказал о попытках ЕС саботировать мирные переговоры по Украине

    Названа дата первого концерта Gucci Mane в Москве

    Наталия Орейро рассказала о своей русской библиотеке

    Певица Слава рассказала о песне от Пугачевой

    Ирина Шейк снялась полуголой для журнала

    Лешу Свика признали отцом внебрачной дочери

    Украденные друзьями Зеленского деньги сопоставили с годовым финансированием бригады ВСУ

    Шольц сделал предложение США о тайной сделке по газу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости