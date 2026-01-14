Украинские силовики ворвались с обысками в офис партии Тимошенко

В офисе партии Тимошенко проводят обыски по делу о покупке голосов нардепов

Руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины подозревают в подкупе народных депутатов и покупке из голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В связи с этим силовики проводят обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, пишет издание «Страна» в Telegram-канале. Сама Тимошенко и может являться подозреваемой по делу.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что речь может идти именно о Тимошенко.

«Вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном приобщении к фракции "Батькивщина" за деньги. Кто-то из депутатов записывал и передал материалы в НАБУ», — написал нардеп в своем Telegram-канале.

В августе 2025 года Тимошенко жестко раскритиковала Запад за созданную на Украине антикоррупционную вертикаль. По ее мнению, это нарушает суверенитет республики.

Ранее на Украине раскрыли масштабы коррупции за 2025 год. По данным Государственного бюро расследований (ГБР), страна понесла убытки на 17 миллиардов гривен (около 31 миллиарда рублей) из-за коррупции.