Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:14, 14 января 2026Бывший СССР

Украинские силовики ворвались с обысками в офис партии Тимошенко

В офисе партии Тимошенко проводят обыски по делу о покупке голосов нардепов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины подозревают в подкупе народных депутатов и покупке из голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В связи с этим силовики проводят обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, пишет издание «Страна» в Telegram-канале. Сама Тимошенко и может являться подозреваемой по делу.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что речь может идти именно о Тимошенко.

«Вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном приобщении к фракции "Батькивщина" за деньги. Кто-то из депутатов записывал и передал материалы в НАБУ», — написал нардеп в своем Telegram-канале.

В августе 2025 года Тимошенко жестко раскритиковала Запад за созданную на Украине антикоррупционную вертикаль. По ее мнению, это нарушает суверенитет республики.

Ранее на Украине раскрыли масштабы коррупции за 2025 год. По данным Государственного бюро расследований (ГБР), страна понесла убытки на 17 миллиардов гривен (около 31 миллиарда рублей) из-за коррупции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Вычислена цель вторгшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля»

    Натурализованный американец Уайлд раскритиковал спортивную федерацию в России

    НАБУ подготовит подозрение Юлии Тимошенко

    Армия России совершила мощный прорыв на лиманском направлении

    Несколько стран предостерегли США от одного действия

    Вооружение китайского «Терминатора» показали на видео

    Украинские силовики ворвались с обысками в офис партии Тимошенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok