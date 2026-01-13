Реклама

На Украине раскрыли масштабы коррупции за 2025 год

ГБР: Украина в 2025 году понесла убытки на 17 миллиардов гривен из-за коррупции
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andre Luis Alves / Anadolu Agency via Getty Images

Украина понесла убытки на 17 миллиардов гривен (около 31 миллиарда рублей) из-за коррупции. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) страны.

«В течение 2025 года работники Бюро задокументировали правонарушения из-за которых государство потеряло более 17,68 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неправомерная выгода для фигурантов уголовных дел о коррупции превысила 53,7 миллиарда гривен (Около 97,5 миллиарда рублей). При этом для возмещения причиненного вреда следователи арестовали имущество обвиняемых на сумму в 6 миллиардов гривен (около 11 миллиардов рублей). Вернуть в бюджет им удалось 2,6 миллиарда гривен (около 4,7 миллиарда рублей).

Ранее на Украине произошел масштабный коррупционный скандал, итогом которого стали перестановки в правительстве и офисе президента страны. В результате этого пост главы офиса украинского лидера занял бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

