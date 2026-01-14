Реклама

00:20, 14 января 2026

НАБУ подготовит подозрение Юлии Тимошенко

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручит подозрение лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в своем Telegram-канале.

«Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение к БЮТ. Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ», — написал Гончаренко.

Ранее стало известно, что близкий к другу президента Украины Владимира Зеленского основателю студии «Квартал-95» Сергею Шефиру депутат Верховной Рады Юрий Кисель является целью обысков антикоррупционного бюро.

