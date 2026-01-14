НАБУ подготовит подозрение Юлии Тимошенко

НАБУ вручит подозрение Юлии Тимошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручит подозрение лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в своем Telegram-канале.

«Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение к БЮТ. Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ», — написал Гончаренко.

Ранее стало известно, что близкий к другу президента Украины Владимира Зеленского основателю студии «Квартал-95» Сергею Шефиру депутат Верховной Рады Юрий Кисель является целью обысков антикоррупционного бюро.