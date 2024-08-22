Тимошенко в Раде раскритиковала мобилизацию мужчин до 25 лет

Депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко раскритиковала решение мобилизовывать мужчин до 25 лет на Украине, которое было принято незаконно и без участия парламента. Об этом парламентарий сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, мобилизация мужчин от 18 лет приобретает масштабный характер, несмотря на то, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что украинская армия не имеет никаких оснований призывать молодежь. Однако появилась практика ссылаться на коллизии в законе о мобилизации, из-за чего молодых людей от 18 до 25 лет почти без подготовки отправляют в штурмовые бригады.

«Я хочу спросить, у кого есть намерение в принципе уничтожить украинскую нацию? Лишить ее молодежи, которая является нашим будущим?» — сказала парламентарий.

Она также заявила, что разработанный ею и другими депутатами законопроект о мобилизации намеренно не выносят на голосование в Верховной Раде. Тимошенко призвала поставить этот законопроект в повестку дня и проголосовать за его принятие, чтобы защитить молодежь до 25 лет от принудительной мобилизации.

Ранее в Верховной Раде рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ. Депутат Александр Федиенко заявил, что многие военнослужащие вынуждены оставлять свои части по семейным или финансовым обстоятельствам, но затем готовы вернуться в ВСУ и продолжить служить.

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