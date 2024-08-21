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16:40, 21 августа 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ

Депутат Рады Федиенко: тысячи солдат ВСУ покинули воинские части

Фото: Reuters

Закон об ослаблении уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части был принят, поскольку дезертирство солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) носит массовый характер. Об этом в Telegram рассказал депутат Верховной Рады Александр Федиенко.

«К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые по тем или иным причинам покинули воинскую часть», — заявил нардеп.

Он отметил, что многие военнослужащие вынуждены оставлять свои части по семейным или финансовым обстоятельствам, но затем готовы вернуться в ВСУ и продолжить служить.

Ранее на Украине рассказали о нехватке рабочей силы из-за мобилизации. По словам исполнительного директора киевского центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, все больше женщин на Украине заменяют мобилизованных в армию мужчин, но их не хватит, чтобы восполнить дефицит рабочей силы.

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      Глеб Палехов
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