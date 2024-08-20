На Украине рассказали о нехватке рабочей силы при увеличении числа женщин на рынке труда

NYT: женской рабочей силы не хватит, чтобы заменить мобилизованных украинцев

Все больше женщин на Украине заменяют мобилизованных в армию мужчин, но их не хватит, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, пишет The New York Times.

Издание передает слова исполнительного директора киевского центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, который заявил, несмотря на то что в настоящее время доля работающих женщин на Украине выше, чем до начала конфликта, около 1,5 миллиона работающих женщин, что составляет около 13 процентов от общего числа, покинули Украину.

Отмечается, что появление женщин на украинском рынке труда особенно заметно в горнодобывающей промышленности. NYT пишет, что ранее в этом году шахта «Покровская» запустила программу, которая к настоящему времени позволила 32 женщинам работать под землей.

Ранее заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что недостаток водителей автобусов на Украине в связи с мобилизацией будет восполнен женщинами, которых бесплатно обучат этой профессии.