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22:41, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине женщины заменят мобилизованных водителей автобусов

Власти Украины восполнят недостаток водителей автобусов женщинами

Фото: Seyed Amir Mohammad Tabatabaee / Unsplash

Недостаток водителей автобусов на Украине в связи с мобилизацией будет восполнен женщинами, которых бесплатно обучат этой профессии. Об этом рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, его слова передает РИА Новости.

По его словам, на Украине сейчас наблюдается серьезная нехватка водителей автобусов. Деркач подчеркнул, что в рамках совместного с представительством ООН проекта министерства женщины будут обучаться и получать специальную карту, которая будет подтверждать наличие компетенции водителя автобуса по европейскому стандарту.

«Бесплатная программа по развитию профессиональных навыков женщин — фактически ответ на дефицит кадров в сфере перевозок. По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30 процентов, а это около шести тысяч сотрудников», — сказал замминистра.

Ранее издание Washington Post сообщило о том, что на Украине женщины идут работать шахтерами из-за нехватки мужчин. В качестве примера газета рассказала об угольной шахте в Павлограде, где были мобилизованы 15 процентов сотрудников, после чего руководство предприятия стало набирать на работу женщин.

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      Артём Верейкин
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