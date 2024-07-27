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15:18, 27 июля 2024Бывший СССР

Мобилизация на Украине создала гендерный разрыв наоборот

Мобилизация на Украине породила гендерным разрыв наоборот
Начало событий в новости На Украине женщины заменят мобилизованных водителей автобусов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Активная мобилизация на Украине породила гендерный разрыв наоборот: теперь в стране некому выполнять мужскую работу. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, сейчас Украина испытывает острый дефицит водителей, строителей, инженеров, слесарей-ремонтников, электрогозосварщиков, прорабов и монтажников. При этом размер заработанной платы у женщин стали гораздо выше, чем у мужчин. Кроме того, украинские женщины не хотят осваивать дефицитные мужские профессии из-за того, что у них нет проблем с трудоустройством.

Ранее сообщалось, что Киев совместно с организацией объединенных наций (ООН) запустил специальную программу для переобучения женщин на водителей автобусов.

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      Анна Габай
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