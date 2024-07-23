Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:45, 23 июля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о наборе женщин в шахтеры из-за нехватки мужчин

WP: на Украине в шахтеры набирают женщин из-за нехватки мужчин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женщины на Украине устраиваются работать в шахты из-за нехватки мужчин на предприятиях. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Одним из непреднамеренных результатов [мобилизации] стало некоторое уравнивание полов на рабочих местах, поскольку во многих отраслях решили нанимать женщин на должности, которые ранее предназначались для мужчин, поскольку считались слишком трудоемкими», — пишет издание.

В пример WP приводит угольную шахту в Павлодаре, где около 15 процентов работающих мужчин были мобилизованы, после чего руководство предприятия открыло для женщин вакансии, подразумевающие меньшую физическую нагрузку.

Ранее стало известно, что на Украине на фоне мобилизации обострилась проблема нехватки сотрудников в крупных компаниях. По данным издания «Страна.ua», с начала конфликта на Украине фиксировался дефицит специалистов на уровне около восьми процентов, однако после вступления в силу закона о мобилизации ситуация ухудшилась.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Сооснователь Wildberries заявил о рейдерском захвате компании

      На Украине заявили о желании Киева избежать конкуренции мирных планов

      В России выросло число совершенных нелегалами преступлений

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта

      Вдова мобилизованного на СВО россиянина не смогла получить выплаты из-за истории с водкой

      Россиянам раскрыли способ сэкономить 30 процентов на турах в Турцию

      Редкий гриб в форме коралла нашли в российском регионе

      Женщина 400 раз позвонила в службу спасения и попала под суд

      В сети высмеяли нелепый фотошоп на новых снимках 68-летней Крис Дженнер

      Центробанк назвал игру Hamster Combat рискованной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше