На Украине рассказали о наборе женщин в шахтеры из-за нехватки мужчин

WP: на Украине в шахтеры набирают женщин из-за нехватки мужчин

Женщины на Украине устраиваются работать в шахты из-за нехватки мужчин на предприятиях. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Одним из непреднамеренных результатов [мобилизации] стало некоторое уравнивание полов на рабочих местах, поскольку во многих отраслях решили нанимать женщин на должности, которые ранее предназначались для мужчин, поскольку считались слишком трудоемкими», — пишет издание.

В пример WP приводит угольную шахту в Павлодаре, где около 15 процентов работающих мужчин были мобилизованы, после чего руководство предприятия открыло для женщин вакансии, подразумевающие меньшую физическую нагрузку.

Ранее стало известно, что на Украине на фоне мобилизации обострилась проблема нехватки сотрудников в крупных компаниях. По данным издания «Страна.ua», с начала конфликта на Украине фиксировался дефицит специалистов на уровне около восьми процентов, однако после вступления в силу закона о мобилизации ситуация ухудшилась.