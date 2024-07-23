На Украине рассказали о нехватке сотрудников в крупных компаниях из-за мобилизации

«Страна.ua»: на Украине женщины не хотят работать на мужских должностях

На Украине на фоне мобилизации обострилась проблема нехватки сотрудников в крупных компаниях. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, с начала конфликта на Украине фиксировался дефицит специалистов на уровне около 8 процентов. Однако после вступления в силу закона о мобилизации ситуация ухудшилась. После этого в одной из компаний на работу не вышли примерно 80 процентов водителей. Также украинский бизнес столкнулся с нехваткой грузчиков, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников и инженеров.

При этом женщины не хотят работать на «мужских» должностях даже за более высокую зарплату. Это связано с тем, что в настоящее время в стране большое количество вакантных мест. И украинки могут выбирать более легкую работу, не теряя при этом в деньгах, объяснила журналистам гендиректор одной из логистических компаний республики.

Ранее стало известно, что на Украине захотели продлить мобилизацию и военное положение. Соответствующие законопроекты в Верховную Раду внес президент страны Владимир Зеленский.