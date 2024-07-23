Зеленский захотел продлить мобилизацию и военное положение

Зеленский внес законопроекты, продлевающие мобилизацию и военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, продлевающие мобилизацию и военное положение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

«Сейчас комитет и сегодня же Рада их утвердит на заседании», — проинформировал он. Железняк уточнил, что мобилизацию и военное положение продлят на 90 дней.

20 июля украинский депутат предупредил, что Зеленский внесет в Раду указанные законопроекты. Как он утверждал, военное положение на Украине действует до 11 августа. Железняк допускал, что с принятием новых законопроектов мобилизация продлится до 9 ноября.

На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. Последний раз их срок действия продлевался в мае 2024 года.