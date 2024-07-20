В Раде рассказали о внесении Зеленским законопроекта о продлении военного положения

Железняк: Зеленский внесет в Раду законопроект о продлении военного положения

Украинский лидер Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщил депутат украинского законодательного органа Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа — о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации», — написал депутат.

Он также подчеркнул, что военное положение на Украине действует до 11 августа 2024 года. «Соответственно, на следующей неделе, где-то 22-25 июля, состоится голосование в комитете и затем в Раде. И очень вероятно [военное положение продлят] снова на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024-го», — добавил он.

Ранее Железняк заявил, что депутат Верховной Рады Юлия Яцик покинула фракцию партии Зеленского «Слуга народа» в парламенте. Причины ухода Яцик из фракции не были названы.