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13:33, 19 июля 2024Бывший СССР

На Украине еще один депутат вышел из фракции Зеленского в Раде

Нардеп Яцик покинула фракцию Зеленского «Слуга народа» в Раде
Юлия Яцык

Юлия Яцык. Фото: Le Marechal / Wikipedia

Депутат Верховной Рады Юлия Яцик покинула фракцию партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Юлия Яцик вышла из фракции "Слуги народа"», — сообщил нардеп.

По состоянию на 19 июля во фракции состоит 233 депутата.

Ранее «Слугу народа» покинула критиковавшая командование Вооруженных сил Украины депутат Марьяна Безуглая. Позднее на парламентария написали заявление в Службу безопасности республики и внесли в базу сайта «Миротворец».

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      Глеб Палехов
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