На Украине еще один депутат вышел из фракции Зеленского в Раде

Нардеп Яцик покинула фракцию Зеленского «Слуга народа» в Раде

Депутат Верховной Рады Юлия Яцик покинула фракцию партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Юлия Яцик вышла из фракции "Слуги народа"», — сообщил нардеп.

По состоянию на 19 июля во фракции состоит 233 депутата.

Ранее «Слугу народа» покинула критиковавшая командование Вооруженных сил Украины депутат Марьяна Безуглая. Позднее на парламентария написали заявление в Службу безопасности республики и внесли в базу сайта «Миротворец».