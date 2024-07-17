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11:33, 17 июля 2024Бывший СССР

Критикующая ВСУ депутат Верховной Рады покинула правящую фракцию

Критикующая ВСУ депутат Верховной Рады Безуглая покинула фракцию «Слуга народа»
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Кадр: @Sluga_Narodu / YouTube

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая покинула правящую фракцию «Слуга народа». Об этом в Telegram-канале сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, Безуглая вышла из фракции по собственному заявлению. Как уточнил Гончаренко, его коллега прошла в парламент по мажоритарному округу, в связи с чем при выходе из «Слуги народа» она не теряет мандат, становясь внефракционным депутатом.

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