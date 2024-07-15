Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 15 июля 2024Бывший СССР

На Украине захотели уволить критикующего руководство ВСУ депутата

Оборонный комитет Рады решил уволить депутата Безуглую, критикующую ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Оборонный комитет Верховной Рады Украины проголосовал за снятие депутата Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Безуглая неоднократно критиковала командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неэффективное расходование ресурсов, а также халатное отношение к выполнению обязанностей.

До этого было принято решение о снятии депутата с должности заместителя главы оборонного комитета, но офис президента блокировал его.

14 июля Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не верит в победу и готов подписать капитуляцию. Она назвала его преступником, подчеркнув, что каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Дональда Трампа прикрыла от пуль каратистка из России. Кто она и что о ней известно?

      Россия стала лидером по поставкам в Индию одного продукта

      Звезда «Иронии судьбы» заподозрила Галкина в алкоголизме

      Зеленский рассказал об одной проблеме с мобилизацией

      Москвичам расскажут о будущем столицы при помощи интерактивов и спектаклей

      В США допустили причастность Секретной службы к покушению на Трампа

      Массовая драка в российском ресторане попала на видео

      Немецкий оппозиционер незаконно прокатился на истребителе

      Зеленский заявил о разработке собственных дальнобойных ракет на Украине

      Критикующая ВСУ депутат прокомментировала снятие с должности в Раде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше