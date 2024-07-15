На Украине захотели уволить критикующего руководство ВСУ депутата

Оборонный комитет Рады решил уволить депутата Безуглую, критикующую ВСУ

Оборонный комитет Верховной Рады Украины проголосовал за снятие депутата Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Безуглая неоднократно критиковала командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неэффективное расходование ресурсов, а также халатное отношение к выполнению обязанностей.

До этого было принято решение о снятии депутата с должности заместителя главы оборонного комитета, но офис президента блокировал его.

14 июля Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не верит в победу и готов подписать капитуляцию. Она назвала его преступником, подчеркнув, что каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинской армии.