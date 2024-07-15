Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:03, 15 июля 2024Бывший СССР

«Он не верит в победу». В Раде обвинили главкома ВСУ в готовности капитулировать и подписать соглашение с Россией

Депутат Безуглая: главком ВСУ Сырский не верит в победу и готов капитулировать
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не верит в победу и готов подписать капитуляцию. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая неоднократно критиковала украинское военное руководство.

Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру; он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле

Марьяна Безуглаядепутат Рады

Парламентарий назвала Сырского преступником, подчеркнув, что каждый день пребывания его на посту снижает боеспособность ВСУ.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в свою очередь отметил, что верить подобным заявлениям не стоит. «Есть такое понятие — введение противника в заблуждение относительно истинных намерений», — пояснил он.

Материалы по теме:
«Идет война на истощение» Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
«Идет война на истощение»Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
15 мая 2024
10 лет назад началась гражданская война в Донбассе. Почему вооруженный конфликт на Украине был неизбежен?
10 лет назад началась гражданская война в Донбассе.Почему вооруженный конфликт на Украине был неизбежен?
7 апреля 2024

Безуглая обвинила военное руководство в прорывах российских военных и потерях ВСУ

Безуглая также указала, что главком принял решение о ротации нескольких подразделений, несмотря на возражения командиров. В результате этих действий российским военным удалось прорвать украинскую оборону в районе Торецка и Нью-Йорка Донецкой народной республики (ДНР).

21 июня депутат обвинила генерал-лейтенанта Юрия Содоля, на тот момент занимавшего пост командующего Объединенными силами ВСУ, в прорыве армии России близ населенного пункта Торецк в Донецкой народной республике. После этого, 24 июня, указом президента Украины Владимира Зеленского Содоля на его посту сменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

Безуглая также заявила, что ВСУ сдают позиции из-за катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад и созданием новых.

Здравый смысл кричит здесь, что рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создав обученный резерв. Но генералы его не слышат. Они делают совсем другое. Они создают новые и новые бригады-зомби

Марьяна Безуглаядепутат Рады

Она подчеркнула, что такой подход также использовался при бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном и закончился трагедией для Киева.

Безуглая добавила, что украинские генералы виноваты в чрезмерных людских потерях из-за своих действий. По ее словам, безуспешные попытки отбить занятые российской армией территории свидетельствуют о плохой подготовке военных руководителей. Депутат считает, что бывший и нынешний главнокомандующие также не могут быть названы хорошими генералами.

В июне депутат подала заявление в Государственное бюро расследований Украины на главкома ВСУ. Она обвинила Сырского в препятствовании посещению находящихся в прифронтовой зоне подразделений. Кроме того, парламентарий заявила о «круговой генеральской поруке» в ВСУ под руководством главнокомандующего.

Материалы по теме:
«Многие начали ненавидеть русских» Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
«Многие начали ненавидеть русских»Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
21 апреля 2024
Обстрелы ДНР, штурм Херсона и оборона Артемовска. Чем известен новый командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов
Обстрелы ДНР, штурм Херсона и оборона Артемовска.Чем известен новый командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов
25 июня 2024

Экс-депутат Рады назвал капитуляцию Украины решением конфликта

Бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник предположил, что капитуляция Украины станет путем выхода страны из конфликта с Россией.

Он назвал этот вариант установления мира единственным, поскольку нынешнее руководство Украины не способно вести диалог с российскими властями. Кроме того, рамках действующей украинской конституции невозможно решить территориальный вопрос: для изменения границ необходимо провести референдум по всей стране, в том числе новых российских регионах, напомнил политик.

Это выгодно для самих украинцев, потому что в случае заключения каких-то соглашений с остатками команды Зеленского, все их долги перед Западом упадут на местное население

Владимир Олейникэкс-депутат Рады

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что следующим предложением России к Киеву станет документ о капитуляции. Он назвал отказ Украины от мирных инициатив Москвы прохождением точки невозврата.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Одним из принципиальных условий Кремля он назвал нейтральный и безъядерный статус Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский счел предложение по урегулированию конфликта с Россией ультиматумом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Он не верит в победу». В Раде обвинили главкома ВСУ в готовности капитулировать и подписать соглашение с Россией

      В России захотели наказывать за преследование

      Подозреваемый в покушении на Трампа являлся членом стрелкового клуба

      Названы эффективные методы борьбы с предменструальным синдромом

      Порнозвезда рассказала о неудачной сцене с «лысым из Brazzers»

      70-летняя женщина заказала мужчину по вызову на день рождения и разочаровалась

      Карл III отреагировал на поражение сборной Англии в финале чемпионата Европы

      Шесть беспилотников ВСУ сбили над российским регионом

      Американский дипломат предложил набрать в ВСУ 18-летних

      «Предложили устранить экипаж». Летчик раскрыл требования украинских спецслужб при попытке угнать бомбардировщик Ту-22М3

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше