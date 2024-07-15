«Он не верит в победу». В Раде обвинили главкома ВСУ в готовности капитулировать и подписать соглашение с Россией

Депутат Безуглая: главком ВСУ Сырский не верит в победу и готов капитулировать

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не верит в победу и готов подписать капитуляцию. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая неоднократно критиковала украинское военное руководство.

Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру; он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле Марьяна Безуглая депутат Рады

Парламентарий назвала Сырского преступником, подчеркнув, что каждый день пребывания его на посту снижает боеспособность ВСУ.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в свою очередь отметил, что верить подобным заявлениям не стоит. «Есть такое понятие — введение противника в заблуждение относительно истинных намерений», — пояснил он.

Безуглая обвинила военное руководство в прорывах российских военных и потерях ВСУ

Безуглая также указала, что главком принял решение о ротации нескольких подразделений, несмотря на возражения командиров. В результате этих действий российским военным удалось прорвать украинскую оборону в районе Торецка и Нью-Йорка Донецкой народной республики (ДНР).

21 июня депутат обвинила генерал-лейтенанта Юрия Содоля, на тот момент занимавшего пост командующего Объединенными силами ВСУ, в прорыве армии России близ населенного пункта Торецк в Донецкой народной республике. После этого, 24 июня, указом президента Украины Владимира Зеленского Содоля на его посту сменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

Безуглая также заявила, что ВСУ сдают позиции из-за катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад и созданием новых.

Здравый смысл кричит здесь, что рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создав обученный резерв. Но генералы его не слышат. Они делают совсем другое. Они создают новые и новые бригады-зомби Марьяна Безуглая депутат Рады

Она подчеркнула, что такой подход также использовался при бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном и закончился трагедией для Киева.

Безуглая добавила, что украинские генералы виноваты в чрезмерных людских потерях из-за своих действий. По ее словам, безуспешные попытки отбить занятые российской армией территории свидетельствуют о плохой подготовке военных руководителей. Депутат считает, что бывший и нынешний главнокомандующие также не могут быть названы хорошими генералами.

В июне депутат подала заявление в Государственное бюро расследований Украины на главкома ВСУ. Она обвинила Сырского в препятствовании посещению находящихся в прифронтовой зоне подразделений. Кроме того, парламентарий заявила о «круговой генеральской поруке» в ВСУ под руководством главнокомандующего.

Экс-депутат Рады назвал капитуляцию Украины решением конфликта

Бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник предположил, что капитуляция Украины станет путем выхода страны из конфликта с Россией.

Он назвал этот вариант установления мира единственным, поскольку нынешнее руководство Украины не способно вести диалог с российскими властями. Кроме того, рамках действующей украинской конституции невозможно решить территориальный вопрос: для изменения границ необходимо провести референдум по всей стране, в том числе новых российских регионах, напомнил политик.

Это выгодно для самих украинцев, потому что в случае заключения каких-то соглашений с остатками команды Зеленского, все их долги перед Западом упадут на местное население Владимир Олейник экс-депутат Рады

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что следующим предложением России к Киеву станет документ о капитуляции. Он назвал отказ Украины от мирных инициатив Москвы прохождением точки невозврата.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Одним из принципиальных условий Кремля он назвал нейтральный и безъядерный статус Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский счел предложение по урегулированию конфликта с Россией ультиматумом.

