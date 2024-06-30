Депутат Рады подала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ

Депутат Рады Безуглая подала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ Сырского

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом политик сообщила в своем Telegram-канале.

Безуглая обвинила Сырского в препятствовании посещению находящихся в прифронтовой зоне подразделений ВСУ. В качестве доказательств она привела скриншоты сообщений в WhatsApp с распоряжениями не допускать депутата и сопровождающих ее лиц в командные пункты подразделений.

«Подаю заявление в Государственное бюро расследований по нарушению Сырским статьи 351 Уголовного кодекса Украины», — заявила политик. Генералу может грозить до трех лет лишения свободы по обвинению в препятствовании деятельности депутата.

Ранее Безуглая заявила о «круговой генеральской поруке» в ВСУ под руководством Сырского. По ее словам, бывшего командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрия Содоля и бывшего командующего группировкой «Харьков» Юрия Галушкина поместили в военный госпиталь, чтобы признать обоих непригодными и быстро списать со службы.