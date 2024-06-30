Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:28, 30 июня 2024Бывший СССР

Депутат Рады подала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ

Депутат Рады Безуглая подала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ Сырского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом политик сообщила в своем Telegram-канале.

Безуглая обвинила Сырского в препятствовании посещению находящихся в прифронтовой зоне подразделений ВСУ. В качестве доказательств она привела скриншоты сообщений в WhatsApp с распоряжениями не допускать депутата и сопровождающих ее лиц в командные пункты подразделений.

«Подаю заявление в Государственное бюро расследований по нарушению Сырским статьи 351 Уголовного кодекса Украины», — заявила политик. Генералу может грозить до трех лет лишения свободы по обвинению в препятствовании деятельности депутата.

Ранее Безуглая заявила о «круговой генеральской поруке» в ВСУ под руководством Сырского. По ее словам, бывшего командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрия Содоля и бывшего командующего группировкой «Харьков» Юрия Галушкина поместили в военный госпиталь, чтобы признать обоих непригодными и быстро списать со службы.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер сын помощника Путина

      Глава Дагестана заявил о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

      Полковник объяснил неэффективность Patriot для Украины

      Российские военнослужащие заняли крупный опорный пункт ВСУ с помощью подземного туннеля

      Роднина одной фразой оценила желание россиян поехать на Олимпиаду-2024

      Два села в российском регионе подверглись атакам со стороны Украины

      Путешествующий полтора года по миру россиянин раскрыл размер своих трат

      ВСУ атаковали еще три населенных пункта в российском регионе

      Россияне позвали Канье Уэста в другие города России

      Российские военные спасли прятавшихся два месяца в подвале людей в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше