В Раде заявили о попытке быстро «списать» двух бывших командующих ВСУ

Безуглая: генералов ВСУ Содоля и Галушкина хотят быстро списать со службы

Бывшего командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля и бывшего командующего группировкой «Харьков» Юрия Галушкина поместили в военный госпиталь, чтобы признать обоих непригодными и быстро списать со службы. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Как сообщила депутат, командующий медицинскими войсками Анатолий Казмирчук устроил Содоля и Галушкина в одну палату в военном госпитале в городе Днепре, «чтобы быстро списать их по больничке».

Все это, по мнению депутата, происходит с позволения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что Безуглая назвала «круговой генеральской порукой».

Ранее Зеленский уволил предыдущего командующего ОС ВСУ Содоля. Он занимал должность командующего ОС ВСУ менее полугода, с февраля 2024 года. Генерал-лейтенанта на посту заменит бригадный генерал Андрей Гнатов. Причину своего решения Зеленский не прокомментировал.

