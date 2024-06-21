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16:03, 21 июня 2024Бывший СССР

Депутат Рады обвинила командующего восточным фронтом ВСУ в прорыве ВС России под Торецком

Депутат Рады Безуглая обвинила командование ВСУ в прорыве России под Торецком
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Кадр: Украинская правда / YouTube

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила командующего восточным фронтом Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Юрия Содоля в прорыве ВС России близ населенного пункта Торецк. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Сейчас мы потеряли позиции, которые были с 2014 года. Разведка предупреждала. За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, которое уже понесло расходы и имеет пониженную боеспособность», — написала депутат.

Она добавила, что Российская армия близка к выходу на трассу, ведущую непосредственно в город, а ВСУ не подготовили фортификации в этом районе.

Она обвинила Содоля в работе на Россию, а главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заподозрила в том, что он является пособником командующего восточным фронтом или не контролирует ситуацию.

Ранее Безуглая уличила во лжи секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, заявлявшего о скорой демобилизации на Украине.

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