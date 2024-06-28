Депутат Рады Безуглая: ВСУ сдают позиции из-за катастрофы с пополнением бригад

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдают позиции из-за катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад и созданием новых. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Безуглая отметила, что сейчас вместо активного пополнения существующих подразделений ВСУ создаются новые. В частности, она рассказала про 125-ю бригаду теробороны, укомплектованную на 40-50 процентов. Она подчеркнула, что такой подход также использовался при бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном и закончился трагедией для Киева.

«Здравый смысл кричит здесь, что рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создав обученный резерв. Но генералы его не слышат. Они делают совсем другое. Они создают новые и новые бригады-зомби», — написала она.

21 июня Безуглая обвинила генерал-лейтенанта Юрия Содоля, на тот момент занимавшего пост командующего Объединенными силами ВСУ, в прорыве армии России близ населенного пункта Торецк в Донецкой народной республике. После этого, 24 июня, указом президента Украины Владимира Зеленского Содоля на его посту сменил бригадный генерал Андрей Гнатов.