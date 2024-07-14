В России отреагировали на заявление Киева о желании главкома ВСУ капитулировать

Верить Киеву относительно желания главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского капитулировать не стоит, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру» .
«Обольщаться не надо. Надо доделать те задачи, которые определил президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий: провести денацификацию, демилитаризацию Украины», — отреагировал Красов.
Есть такое понятие — введение противника в заблуждение относительно истинных намерений. Верить пока им не стоит
Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая опубликовала в социальной сети пост, в котором обвинила Сырского в том, что он не верит в победу. Безуглая заявила, что ряд источников подтвердили ей, что главком ВСУ готов не только подписать соглашение о прекращении огня, но и даже рассмотреть варианты капитуляции.