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17:40, 14 июля 2024Бывший СССР

В России отреагировали на заявление Киева о желании главкома ВСУ капитулировать

Депутат Красов усомнился в достоверности слов о желании Сырского капитулировать
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Верить Киеву относительно желания главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского капитулировать не стоит, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру» .

«Обольщаться не надо. Надо доделать те задачи, которые определил президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий: провести денацификацию, демилитаризацию Украины», — отреагировал Красов.

Есть такое понятие — введение противника в заблуждение относительно истинных намерений. Верить пока им не стоит

Андрей Красовпервый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая опубликовала в социальной сети пост, в котором обвинила Сырского в том, что он не верит в победу. Безуглая заявила, что ряд источников подтвердили ей, что главком ВСУ готов не только подписать соглашение о прекращении огня, но и даже рассмотреть варианты капитуляции.

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