Депутат Рады заявила, что главком ВСУ Сырский не верит в победу Украины

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опубликовала в социальной сети пост в котором обвинила главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в том, что он не верит в победу. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает РИА Новости.

Безуглая заявила, что ряд источников подтвердили ей, что Сырский готов не только подписать прекращение огня, но даже рассмотреть варианты капитуляции. Она раскритиковала принятые Сырские решения о ротации ряда подразделений, участвующих в боевых действиях, не смотря на возражения командиров. Депутат рады прямо назвала Сырского виновником прорыва обороны в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.

11 июля Безуглая заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров не знает потребностей Вооруженных сил страны (ВСУ) и не контролирует ситуацию в армии