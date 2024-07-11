Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:06, 11 июля 2024Бывший СССР

В Раде обвинили министра обороны Украины в потере контроля над ВСУ

Безуглая: Умеров не знает потребностей ВСУ и не контролирует ситуацию в армии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров не знает потребностей Вооруженных сил страны (ВСУ) и не контролирует ситуацию в армии, считает депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, контроль ВСУ со стороны главы Минобороны «нулевой». «Министерство распалось на отдельные проекты заместителей: кто-то бежит, кто-то не очень. [Главком ВСУ Александр] Сырский диктует министру, что хочет. Кризис. И красивые презентации», — написала Безуглая.

Она также отметила, что у министерства нет целостного плана по снабжению войск оружием. Поэтому, добавила Безуглая, потребности армии формируют по инерции и создают «зомби-бригады».

Ранее Безуглая заявила об ужасающем состоянии переданных Западом систем противовоздушной обороны. По ее словам, для ремонта неисправной техники снимают детали с других исправных образцов.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия представляет угрозу». Как прошел саммит НАТО и почему США снова отказались принимать Украину в альянс?

      Постпред России при ОЗХО обвинил Украину в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

      Пробитую беспилотником ВСУ дыру в стене российского завода сняли на видео

      Недовольный музыкой турист напал на диджея и ударил его табуретом на курорте Европы

      США заявили о самостоятельности Украины в обеспечении своей ПВО

      ФСБ и полиция нашли в доме у россиянина арсенал с оружием и взрывчаткой

      Лифт с людьми рухнул с 15 этажа в московской поликлинике

      В Белом доме раскрыли место базирования истребителей F-16 для ВСУ

      На Западе заявили о возможности России наносить удары по Украине

      СБУ вызвала на разговор пожелавшую мира украинскую блогершу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше