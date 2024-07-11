В Раде обвинили министра обороны Украины в потере контроля над ВСУ

Безуглая: Умеров не знает потребностей ВСУ и не контролирует ситуацию в армии

Министр обороны Украины Рустем Умеров не знает потребностей Вооруженных сил страны (ВСУ) и не контролирует ситуацию в армии, считает депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, контроль ВСУ со стороны главы Минобороны «нулевой». «Министерство распалось на отдельные проекты заместителей: кто-то бежит, кто-то не очень. [Главком ВСУ Александр] Сырский диктует министру, что хочет. Кризис. И красивые презентации», — написала Безуглая.

Она также отметила, что у министерства нет целостного плана по снабжению войск оружием. Поэтому, добавила Безуглая, потребности армии формируют по инерции и создают «зомби-бригады».

Ранее Безуглая заявила об ужасающем состоянии переданных Западом систем противовоздушной обороны. По ее словам, для ремонта неисправной техники снимают детали с других исправных образцов.