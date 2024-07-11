В Раде заявили об ужасающем состоянии переданных Западом систем ПВО

Депутат Рады Безуглая: для ремонта западной ПВО снимают детали с других образцов

Состояние переданных Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ) систем противовоздушной обороны (ПВО) является ужасающим. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Безуглая заявила о неисправности значительной части переданной западными странами ПВО. По ее словам, для ремонта неисправной техники ВСУ снимают детали с других исправных образцов.

«Ситуация с ремонтами ужасающая, некоторые образцы западной техники уже все неисправны», — заявила депутат. Она добавила, что до конца года Киев может потерять абсолютное большинство ПВО по техническому состоянию. Также политик заявила о коррупционных рисках при поставках и отсутствии системной работы по ремонту техники.

Ранее лидеры Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины пообещали выделить Украине свыше одного миллиарда долларов на усиление системы ПВО. Как утверждается, Киеву передадут дополнительные батареи стратегических систем ПВО Patriot и их компоненты.