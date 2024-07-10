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04:14, 10 июля 2024Бывший СССР

США и союзники задумали выделить Украине миллиард долларов для усиления ПВО

США и союзники намереваются выделить $1 млрд для усиления ПВО Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США совместно с союзниками намереваются выделить Украине свыше одного миллиарда долларов на усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом говорится в совместном заявлении президентов Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, документ опубликовал Белый дом.

Поясняется, что Киеву передадут дополнительные батареи стратегических систем ПВО Patriot и их компоненты. Также ВСУ получат от Италии дополнительную систему SAMP-T. Кроме того, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

«Мы также приветствуем проводимую НАТО работу, направленную на поддержку усилий Украины по созданию унифицированной с НАТО и интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны», — отмечается в документе.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Запад передаст Киеву сотни ракет-перехватчиков для систем ПВО в 2025 году.

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      Марина Совина
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