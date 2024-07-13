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12:22, 13 июля 2024Бывший СССР

Бывший депутат Рады назвал путь решения конфликта для Украины

Экс-депутат Рады Олейник назвал капитуляцию Украины решением конфликта с РФ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник предположил, что капитуляция Украины станет путем выхода страны из конфликта с Россией. Об этом он рассказал «Газете.ru».

Экс-депутат Верховной Рады отметил, что основой решения военного конфликта между Россией и Украиной может стать капитуляция не самой страны, а ее властей. Он назвал этот вариант установления мира единственным, поскольку нынешнее руководство Украины не способно вести диалог с российскими властями.

Кроме того, как напомнил политик, в рамках действующей украинской конституции невозможно решить территориальный вопрос: для изменения границ необходимо провести референдум по всей стране, в том числе новых российских регионах.

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Олейник подчеркнул, что капитуляция избавит жителей Украины от налогов. «Это выгодно для самих украинцев, потому что в случае заключения каких-то соглашений с остатками команды Зеленского, все их долги перед Западом упадут на местное население», — объяснил он.

Ранее бывший депутат украинского парламента Олейник назвал возможную замену президенту Владимиру Зеленскому. Среди наиболее вероятных кандидатов есть бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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      Алиса Дмитриева
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