Депутат Рады от президентской партии обвинила украинских генералов в чрезмерных потерях

Безуглая: украинские генералы виноваты в чрезмерных людских потерях

Украинские генералы виноваты в чрезмерных людских потерях из-за своих действий, заявила депутат Верховной Рады от фракции президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, безуспешные попытки отбить занятые российской армией территории свидетельствуют о плохой подготовке военных руководителей. Депутат считает, что бывший и нынешний главнокомандующие ВСУ Валерий Залужный и Александр Сырский также не могут быть названы хорошими генералами.

«Генералы могут дать приказ офицерам, занимающим административные должности, военным поварам и другим, не прошедшим надлежащего обучения, пытаться восстановить контроль над позициями. Они знают, что они этого сделать не смогут и могут погибнуть», — поведала Безуглая.

Для восполнения потерь личного состава на Украине теперь разрешено использование заключенных. Предполагается, что мобилизованные заключенные в подразделениях будут составлять не более 20 процентов от всего личного состава во избежание возможных проблем.