Украинский военный рассказал о мобилизации заключенных в ВСУ

Комбат ВСУ Кухарчук рассказал о мобилизации заключенных в армию Украины

Командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук рассказал о мобилизации заключенных в украинскую армию, его слова передает агентство УНИАН.

Он рассказал, что украинские военные на фронте ожидают пополнения подразделений из заключенных, поскольку в ВСУ есть проблема критической нехватки личного состава: «Все ждут, когда будет пополнение. Все понимают, что нам нужны люди».

«Если отдельные подразделения формировать, то это штрафбат. И это очень плохая история. Последствия будут такие, что это отобьет желание дальше идти мобилизоваться другим заключенным», — добавил Кухарчук.

По его словам, мобилизованные заключенные в подразделениях будут составлять не более 20 процентов от всего личного состава, чтобы избежать возможных проблем.

Ранее Кухарчук заявил, что для победы в военном конфликте Украине надо начать тотальную мобилизацию в тылу. По его словам, для победы Киеву надо ориентировать работу государственного и частного секторов на ВСУ, провести мобилизацию «всего, а не только сельского населения». Кроме этого, надо избавиться от политических аспектов в работе органов власти.