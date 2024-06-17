Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:10, 17 июня 2024Бывший СССР

Украинский военный рассказал о мобилизации заключенных в ВСУ

Комбат ВСУ Кухарчук рассказал о мобилизации заключенных в армию Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук рассказал о мобилизации заключенных в украинскую армию, его слова передает агентство УНИАН.

Он рассказал, что украинские военные на фронте ожидают пополнения подразделений из заключенных, поскольку в ВСУ есть проблема критической нехватки личного состава: «Все ждут, когда будет пополнение. Все понимают, что нам нужны люди».

«Если отдельные подразделения формировать, то это штрафбат. И это очень плохая история. Последствия будут такие, что это отобьет желание дальше идти мобилизоваться другим заключенным», — добавил Кухарчук.

По его словам, мобилизованные заключенные в подразделениях будут составлять не более 20 процентов от всего личного состава, чтобы избежать возможных проблем.

Ранее Кухарчук заявил, что для победы в военном конфликте Украине надо начать тотальную мобилизацию в тылу. По его словам, для победы Киеву надо ориентировать работу государственного и частного секторов на ВСУ, провести мобилизацию «всего, а не только сельского населения». Кроме этого, надо избавиться от политических аспектов в работе органов власти.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Его уничтожение назвали бессмысленным

      Microsoft решила избавиться от миллиона тонн углекислого газа

      Мужчина узнал об агрессивном раке на поздней стадии и стал счастливым

      МИД Китая осудил США за распространение дезинформации

      Песков прокомментировал отношения с подписавшими коммюнике по Украине странами

      В Белоруссии перекрыли канал поставки мефедрона из России

      Россиянам показали фильм о спасении гигантского арктического животного

      Китай объявил о новых мерах в отношении поставок из Европы

      Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками «Почты России» мошенниках

      Боец из зоны СВО пожаловался Путину на ущемление трудовых прав жены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше