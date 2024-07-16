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23:27, 16 июля 2024Бывший СССР

На критиковавшую руководство ВСУ депутата написали заявление в СБУ

На критиковавшую руководство ВСУ депутата Безуглую написали заявление в СБУ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Народный депутат Верховной рады написал заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) на свою коллегу Марьяну Безуглую, регулярно критиковавшую руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что причиной обращение стало распространение «информации с закрытого заседания комитета». Депутат считает, что действия Безуглой нарушают уголовный кодекс страны.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в неверии в победу Киева. По ее словам, генерал готов подписать акт о капитуляции.

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      Евгений Силаев
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