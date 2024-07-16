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13:14, 16 июля 2024Бывший СССР

Критиковавшую ВСУ депутата Рады внесли в базу украинского «Миротворца»

Нардепа Безуглую, критиковавшую ВСУ, внесли в базу украинского «Миротворца»
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Фото: bykvu.com / Wikipedia

Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, критиковавшую командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствует карточка народного депутата в базе данных.

«Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024 год имеет явные признаки спланированной в интересах российского агрессора и неустановленной группы лиц информационной кампании», — говорится в анкете.

Отмечается, что в целях дискредитации командования ВСУ и деморализации личного состава нардеп публиковала в социальных сетях недостоверную информацию о деятельности украинской армии.

Ранее Безуглую сняли с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Безуглая затем заявила, что подобного комитета все равно «фактически не существует».

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      Глеб Палехов
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