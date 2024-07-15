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16:31, 15 июля 2024Бывший СССР

Критикующая ВСУ депутат прокомментировала снятие с должности в Раде

Безуглая сообщила, что ее захотели уволить из несуществующего подкомитета Рады

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что ее захотели уволить из «несуществующего» подкомитета, главой которого она числится. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

15 июля стало известно, что неоднократно критиковавшую Вооруженные силы Украины (ВСУ) Безуглую решили снять с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Соответствующее голосование проводилось оборонным комитетом Рады.

«Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. Не с чего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и радостно проголосовали все», — прокомментировала парламентарий.

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По ее словам, большинство подкомитетов в Раде не проводит заседаний и не принимает решений. Безуглая также обвинила нардепов в том, что они молчат «внутри и снаружи».

Ранее Безуглая заявляла, что главком ВСУ Александр Сырский не верит в победу. По информации ее источников, Сырский готов даже рассмотреть варианты капитуляции.

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      Екатерина Грищенко
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