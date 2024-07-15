Критикующая ВСУ депутат прокомментировала снятие с должности в Раде

Безуглая сообщила, что ее захотели уволить из несуществующего подкомитета Рады

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что ее захотели уволить из «несуществующего» подкомитета, главой которого она числится. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

15 июля стало известно, что неоднократно критиковавшую Вооруженные силы Украины (ВСУ) Безуглую решили снять с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Соответствующее голосование проводилось оборонным комитетом Рады.

«Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. Не с чего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и радостно проголосовали все», — прокомментировала парламентарий.

По ее словам, большинство подкомитетов в Раде не проводит заседаний и не принимает решений. Безуглая также обвинила нардепов в том, что они молчат «внутри и снаружи».

Ранее Безуглая заявляла, что главком ВСУ Александр Сырский не верит в победу. По информации ее источников, Сырский готов даже рассмотреть варианты капитуляции.