Тимошенко выступила против законопроекта Зеленского о НАБУ

Тимошенко: Батькивщина поддержит ограничение полномочий НАБУ вопреки Зеленскому

Партия Верховной Рады «Батькивщина», которая голосовала за ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), не поддержит законопроект президента страны Владимира Зеленского, которым эти полномочия пообещали вернуть. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко, передает «Страна.ua».

По ее словам, «Батькивщина» внесла альтернативный законопроект, предлагающий заменить Международный консультативный совет, который участвует в отборе руководства НАБУ. Вместо него предлагается ввести Национальную ассамблею, в которую войдут военные, получившие звание Героя Украины. Политик добавила, что антикоррупционное ведомство должно быть независимо как от властей Украины, так и от иностранных государств.

Ранее издание Junge Welt сообщило, что Зеленский решил изменить свое решение по закону об отмене независимости НАБУ под давлением Евросоюза.

До этого Зеленский решил вернуть полномочия антикоррупционным органам — спустя два дня после того, как подписал документ, лишающий их самостоятельности. Из-за принятия закона более тысячи человек вышли на митинг в Киеве, чтобы выразить поддержку антикоррупционному ведомству.

