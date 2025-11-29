«Меня оскорбили, и я отправляюсь на фронт». Ермак вышел на связь с журналистами после своей отставки

NYP: Ермак заявил об отправке на фронт из-за своей отставки

Уволенный глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак впервые вышел на связь с западными журналистами после своей скандальной отставки. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Экс-чиновник отправил изданию эмоциональное сообщение. В нем он назвал себя честным и порядочным человеком, заверив, что он готов к любым репрессиям. «Меня оскорбили, и мое достоинство не было защищено, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года», — сказал политик.

Я не хочу создавать проблем [президенту Владимиру] Зеленскому, я отправляюсь на фронт. Может быть, мы еще увидимся

Андрей Ермак экс-глава Офиса президента Украины

Экс-глава ОП не уточнил, когда намерен отправиться на передовую и в каком статусе. Он также заранее извинился, если с ним больше не получится связаться.

«Мне отвратительна грязь, вылитая в мой адрес, и еще больше отвратительно отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — закончил политик.

Отставку Ермака сочли концом для Зеленского

Отставка Ермака стала сигналом для Зеленского о потере им власти, указало издание «Страна.ua». Отмечается, что чиновника фактически уволило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), поскольку решение о снятии его с должности было принято Зеленским только после обысков. «Это сильнейший сигнал всему госаппарату, что Зеленский уже не является "источником власти" в стране и не может даже самым близким людям что-либо гарантировать», — говорится в публикации. Как подчеркнули авторы материала, обыски у Ермака говорят о том, что украинский президент также в любой момент может столкнуться с обвинением в коррупции, поскольку мало кто верит, что экс-глава его офиса и другие фигуранты коррупционных дел «могли проворачивать свои схемы без ведома, согласия, а то и прямого участия» Зеленского.

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров также назвал отставку Ермака «концом Зеленского». Он указал, что бывший глава офиса украинского лидера был незаменим для поддержания его вертикали власти на Украине, однако с его отставкой режим Зеленского приближается к своему завершению.

Монополии власти больше нет. Теперь каждый сам за себя. Все понимают, что Зеленский сдал своего ближайшего друга Спиридон Килинкаров экс-нардеп Украины

Британский телеканал Sky News также считает, что увольнение обладавшего огромной властью Ермака способно нанести удар по авторитету Зеленского. «Этот драматический шаг произошел в наихудшее время для Украины, находящейся под российскими ударами и американским давлением», — указано в сообщении.

Российский сенатор Сергей Перминов высказался, что увольнение Ермака произошло по наихудшему для Зеленского сценарию. По его словам, украинский лидер верил в «исцеление от коррупции» ближайшего сподвижника, однако вскрывшийся компромат на чиновника оказался неоспоримым.

В увольнении Ермака увидели американский след

По одной из версий, отставка Ермака связана с давлением властей США. Необычную причину назвал глава Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич. Он рассказал, что Америка настаивает на заключении мирного соглашения между Киевом и Москвой, но этому противится Европа, и, как следствие, Вашингтон и Брюссель соревнуются в отстранении неудобных для них политических фигур на Украине. При этом тема с коррупцией является формальностью, добавил он, объяснив, что «те, кто борется с теми, кто украл, сами воруют столько же».

Однако в Штатах уход Ермака расценили как «политическое землетрясение». Издание Axios обратило внимание, что глава ОП Украины лишился должности за день до переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Майами. Представители Киева и Вашингтона планировали обсудить план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.