22:32, 28 ноября 2025Бывший СССР

На Украине назвали отставку Ермака «концом Зеленского»

Килинкаров: Зеленский сдал своего ближайшего друга, его режиму конец
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michtof / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был незаменим для его вертикали власти на Украине, однако с его отставкой режим Зеленского приближается к своему концу. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«Монополии власти больше нет. Теперь каждый сам за себя. Все понимают, что он сдал своего ближайшего друга. Теперь точно можно сказать — режиму Зеленского конец», — сказал он.

Экс-депутат подчеркнул, что именно Ермак позволил Зеленскому узурпировать власть на Украине и претворять в жизнь «даже самые дурацкие» решения, однако теперь этого не будет.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал условие ухода Зеленского в отставку. По его словам, для этого он должен перестать представлять интерес для Вашингтона.

