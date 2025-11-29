В Британии раскрыли последствия увольнения Ермака для Зеленского

Sky News: Увольнение Ермака способно ослабить авторитет Зеленского

Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского способно нанести удар по авторитету последнего. Последствия ухода Ермака раскрыл британский телеканал Sky News.

«Потеря ближайшего помощника Зеленского является огромным личным ударом и вполне может ослабить его авторитет. Этот драматический шаг не мог произойти в худшее время для Украины, находящейся под российскими ударами и американским давлением», — указано в сообщении.

Канал также подчеркнул, что Ермак обладал «огромной властью» и совсем недавно был назначен ведущим переговорщиком от Киева на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Женеве.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров назвал уход Ермака «концом Зеленского». Он указал, что бывший глава офиса украинского лидера был незаменим для его вертикали власти на Украине.