Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:50, 29 ноября 2025Мир

В Британии раскрыли последствия увольнения Ермака для Зеленского

Sky News: Увольнение Ермака способно ослабить авторитет Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters

Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского способно нанести удар по авторитету последнего. Последствия ухода Ермака раскрыл британский телеканал Sky News.

«Потеря ближайшего помощника Зеленского является огромным личным ударом и вполне может ослабить его авторитет. Этот драматический шаг не мог произойти в худшее время для Украины, находящейся под российскими ударами и американским давлением», — указано в сообщении.

Канал также подчеркнул, что Ермак обладал «огромной властью» и совсем недавно был назначен ведущим переговорщиком от Киева на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Женеве.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров назвал уход Ермака «концом Зеленского». Он указал, что бывший глава офиса украинского лидера был незаменим для его вертикали власти на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это Virat. Нужна помощь! Атака дронов!» У берегов Турции два танкера загорелись с интервалом в один час

    В отношении украинцев к конфликту с Россией заметили изменение

    В Британии раскрыли последствия увольнения Ермака для Зеленского

    Европу отстранили от многих аспектов переговоров по мирному плану США

    В пригороде Краснодара прозвучали взрывы

    Кота с пулевыми ранениями спасли в Зеленограде

    Женщины-военные рассказали о сексизме в ВСУ

    Белый дом открыл «зал позора»

    Раскрыты подробности об атаке дронов на танкер у побережья Турции

    На Западе заявили о конце для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости