Гайдукевич: Отставка Ермака связана с давлением США и мирным планом Трампа

Отставка Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского связана с давлением властей США. Необычную причину назвал глава Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич в интервью РИА Новости.

По его словам, коррупционные скандалы на Украине обусловлены давлением не только США, которые хотят от Киева подписания мирного соглашения, но и европейских стран, желающих продолжения конфликта.

«Идет давление Штатов, чтобы было подписано так, как им надо, мирное соглашение. Это никак не связано с борьбой с коррупцией. Те, кто борется с теми, кто украл, сами воруют столько же. Поэтому это все связано с мирным планом [президента США Дональда] Трампа», — считает он.

Ранее в сети высмеяли скандальную отставку Ермака. «Ермак не имел стратегического значения и был дотационным», — написал российский Telegram-канал «Осведомитель».