22:21, 28 ноября 2025Бывший СССР

В России высмеяли отставку Ермака

В сети высмеяли отставку главы ОП Украины Ермака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В сети высмеяли скандальную отставку главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака. На это обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

«Ермак не имел стратегического значения и был дотационным», — написал канал. Так авторы намекнули на стандартное высказывание властей Украины об отступлении Вооруженных сил страны (ВСУ) из какого-либо населенного пункта.

Также был опубликован коллаж, на котором президент Украины Владимир Зеленский позирует на фоне стелы с надписью «Ермак». Это обыгрывает народное поверье, согласно которому лидер страны фотографируется рядом со стелами тех городов, которые Украина вскоре потеряет. Такими населенными пунктами уже стали Артемовск (старое название — Бахмут), Мариуполь и Авдеевка, они перешли под контроль Вооруженных сил России.

28 ноября следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака. Через несколько часов после этого он подал в отставку. Указ об увольнении подписал президент Украины Владимир Зеленский.

