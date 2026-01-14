Реклама

02:59, 14 января 2026Бывший СССР

На Украине заявили об обысках у главы фракции «Слуга народа»

НАБУ провело обыски у главы фракции «Слуга народа» Арахамии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Об этом сообщило издание «Обозреватель» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что об обысках изданию сообщил источник.

«Источники говорят, что подозрение было выдвинуто лидеру "Слуги народа" Давиду Арахамии. В НАБУ не указали, лидеру какой политической партии было выдвинуто подозрение в предложении взятки, пообещав обнародовать больше деталей позже», — говорится в сообщении.

По другой информации, обыски прошли у лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко.

Ранее сообщалось, что НАБУ готовится вручить подозрение Тимошенко. Уточнялось, что у бюро есть записи разговоров политика.

