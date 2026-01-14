В Раде раскрыли записавшего для НАБУ разговоры с Тимошенко депутата

«Страна.ua»: Разговоры с Тимошенко для НАБУ записал нардеп Кузьминых

Записи разговоров с главой фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлией Тимошенко для последующей передачи Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) делал нардеп Сергей Кузьминых. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в украинском парламенте.

Уточняется, что Кузьминых является депутатом правящей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. По информации украинских СМИ, в 2022 году он сам стал фигурантом коррупционного дела НАБУ. После этого, как пишет «Страна.ua», он был завербован антикоррупционным бюро как агент-провокатор.

«Об этом еще с прошлого года говорят. Даже какие-то сайты не так давно писали, что Кузьминых завербован НАБУ. Почему Юля повелась на разводку с его стороны — непонятно», — заявил изданию один из депутатов Верховной Рады.

Собеседник издания добавил, что другие парламентарии, ранее ставшие фигурантами уголовных дел НАБУ, также могут быть агентами-провокаторами. По его словам, такой слух ходит среди депутатов Рады.

14 января в офис партии лидера «Батькивщины» пришли с обысками. Сообщалось, что Тимошенко подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов по конкретным законопроектам.