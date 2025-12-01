При обыске у Ермака в центре Киева едва не начался бой. Комендант охраны уже взял автомат и приготовился стрелять

УП: Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику из-за отставки

Бывший руководитель офиса президента (ОП) Андрей Ермак устроил в ходе личной встречи с президентом страны Владимиром Зеленским «форменную истерику» с упреками после предложения уйти в отставку по собственному желанию. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в окружении Зеленского.

Ермак до последнего не верил, что «первый» [Владимир Зеленский] его снимет. Еще и так — поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул анонимный высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с изданием «Украинская правда»

Как сообщает издание, бывший глава ОП «сам приложил руку» к своему увольнению, полностью утратив доверие Зеленского своей реакцией на коррупционный скандал. Отмечается, что Ермак не стал первым уволенным соратником политика, а против него сложилась коалиция из депутатов Верховной Рады Украины и даже некогда лояльных ему чиновников.

На Украине раскрыли детали отставки Ермака

По данным «УП», сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) едва не вступили в столкновение с вооруженной охраной правительственного квартала во время обысков у Ермака 28 ноября. Охрана блокпоста на улице Шелковичной в Киеве в квартале от здания офиса президента Украины попыталась помешать проходу оперативников, а начальник караула в момент начала диалога перевесил автомат из-за спины на плечо, демонстрируя готовность к перестрелке.

Параллельно с обысками по месту жительства Ермака в здание ОП на Банковой прибыли вице-премьер Украины Михаил Федоров, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко, попытавшиеся убедить Зеленского уволить руководителя своего офиса. Как сообщается, встреча политика с чиновниками стала третьей с начала операции НАБУ «Мидас» и продлилась около часа.

Незадолго до ухода с поста Ермак попытался уволить Малюка из-за того, что тот «проглядел» операцию антикоррупционных органов «Мидас» против окружения Зеленского, в частности его бизнес-партнера Тимура Миндича. Руководитель СБУ также неоднократно выступал посредником в переговорах между руководством НАБУ и Зеленским.

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

В партии Зеленского поддержали увольнение Ермака

Как сообщается, ряд чиновников, включая вице-премьера Федорова, продвигал идею отставки Ермака еще после неудачной попытки ограничить деятельность НАБУ и САП в июле 2025 года. Представители окружения Зеленского после начала операции НАБУ против его бизнес-партнера Тимура Миндича также создали тайный чат для координации действий.

Отставка Ермака была уже неизбежной реальностью. Просто он объединил против себя всех анонимный высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с изданием «Украинская правда»

Как сообщается, в число сторонников увольнения Ермака также вошли спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и заместитель руководителя ОП Олег Татаров. При этом Татарова называют одним из противников антикоррупционных органов в окружении Зеленского.

Перевесило, что этого не избежать. И что это поддерживают сплошь все — от нардепов, силовиков, общества до ключевых международных партнеров анонимный высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с изданием «Украинская правда»

В середине ноября часть представителей правящей фракции «Слуга народа» в Раде пригрозила бунтом президенту страны и потребовала отставки Ермака из-за начавшегося коррупционного скандала. Ряд собеседников «УП» связал волну возмущений с руководителем фракции «Слуги» в Раде Давидом Арахамией и председателем финансового комитета Даниилом Гетманцевым.

Как соратник Зеленского воспринял отставку?

Как предполагает «УП», эмоции Ермака в момент разговора с Зеленским были вызваны полным отсутствием поддержки, в том числе со стороны своих бывших протеже. При этом «РБК-Украина» утверждает, что финальный разговор между бывшими соратниками был «весьма непростым», но без криков.

29 ноября Ермак впервые вышел на связь после скандальной отставки и заявил изданию The New York Post о готовности отправиться на фронт. Экс-глава ОП также рассказал об оскорблении в свой адрес и готовности «к любым репрессиям».

Позднее Ермак высказался The Financial Times о своих отношениях с Зеленским после ухода с должности. «Он был моим другом до этой работы, и я буду считать его таковым после нее», — подчеркнул он.

При этом постов в личном Telegram-канале экс-главы ОП нет с 28 ноября: тогда он прокомментировал обыски у себя дома и сообщил о «полном содействии» антикоррупционным органам

Находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский заявил о приезде Андрея Ермака в расположение командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди, известного под позывным Мадьяр. По его словам, по личной просьбе Зеленского офицер Вооруженных сил Украины поможет экс-чиновнику скрыться от следственных действий НАБУ.

Похоже, Андрей Ермак решил не терять время. Из двух опций: покинуть страну или скрыться от уголовного дела по мобилизации — он выбрал вторую «Украинская правда»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кто заменит Ермака?

По данным «РБК-Украина», на место Ермака претендуют шесть человек, при этом сейчас известны только пять возможных кандидатов:

премьер-министр Украины Юлия Свириденко;

министр обороны Украины Денис Шмыгаль;

первый вице-премьер Михаил Федоров;

начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов ( внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга );

); заместитель главы ОП по военным вопросам Павел Палиса.

При этом после отставки главы ОП, 29 ноября, Зеленский также проводил консультации с Русланом Стефанчуком. Однако украинские эксперты не рассматривают спикера Рады в качестве возможного кандидата на пост руководителя офиса президента.

По мнению «УП», Зеленский может предложить пост участнику переговоров по урегулированию конфликта на Украине, первому заместителю министра иностранных дел страны Сергею Кислице. Предполагается, что это позволит заменить Ермака в вопросах взаимодействия с западными партнерами.

В середине ноября украинские СМИ и политики, в частности депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), называли вероятным преемником Ермака бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову. Однако 30 ноября Зеленский назначил ее своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций.

Украинский политолог Максим Несвитайлов в эфире Radio NV назвал Шмыгаля наиболее вероятным преемником Ермака в силу его политического опыта и пребывания на посту министра обороны. Он предположил, что экс-премьер Украины пройдет все ступени власти и сможет стать компромиссной фигурой для украинской элиты.

При этом политолог отметил, что назначение Федорова Зеленским станет публичным признанием его победы над Ермаком. По мнению эксперта, подобное решение сделает из нынешнего вице-премьера фигуру, аналогичную по влиянию экс-главе ОП.